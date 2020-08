Teteringen wil geen halve oplossing voor dichtslibbende route: ‘Pak de weg aan!’

video Spectacu­lai­re bolides kijken op Breepark: ‘Hier word ik nu echt gelukkig van’

22 augustus BREDA - Van Lamborghini’s tot Kevers. Op Gr8 Summer Jam op het Breepark staan dit weekend zo’n tweehonderd getunede auto’s opgesteld. Vehikels waarbij iets is toegevoegd, verbouwd of anderszins aangepast. Soms subtiel, vaak over the top. ,,Het merendeel is echt smakeloos gedaan, met veel te veel plastic”, vinden vrienden Jeroen Schot en Dennis Kapper. ,,Voor ons is subtiliteit de kunst.”