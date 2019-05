‘Teteringen voelt als mijn thuis. Ik wil niet op kamers’

Interview Het zwijgzame leven van monnik Guido Van Belle in trappisten­kloos­ter Klein-Zun­dert: ’Altijd dat jongetje van zes gebleven’

11:15 KLEIN-ZUNDERT - Niets menselijks is hem vreemd. Abdij-overste Guido Van Belle (59) schiet vol als hij verhaalt over ‘zijn’ aidspatiënten. Het was in Brussel, de jaren tachtig van de vorige eeuw. Mensen met aids, onder wie veel homoseksuelen, waren de paria's van de samenleving. Ze hadden die afschuwelijke ziekte aan zichzelf te wijten, was het oordeel. Vrijwel niemand wilde bij hen in de buurt komen, laat staan verplegen. Hij wel.