Teteringen krijgt Gastenhuis: een thuis voor mensen met dementie

TETERINGEN - Teteringen krijgt een kleinschalig tehuis voor mensen met dementie. In januari trekken de eerste bewoners in het Gastenhuis.

Het zorgechtpaar Maarten (56) en Marian (51) Hogeweg gaat Het Gastenhuis runnen dat in het oude gemeentehuis van Teteringen is ondergebracht. Beiden hebben ervaring in het zorgwezen en verruilen Zoetermeer voor 'het Brabantse leven' in Teteringen.

Met een team van 21 medewerkers gaan ze 24 uur per dag zorg en begeleiding bieden aan de bewoners van het Gastenhuis. Het uitgangspunt is kleinschaligheid: ,,Het zijn 21 appartementen, daarvan zijn er twee geschikt voor bewoning door een echtpaar. De doelgroep zijn mensen met dementie: zij wonen zelfstandig, maar wij ondersteunen ze in alles wat nodig is", vertelt Maarten.

Vrijheid

Het oude gemeentehuis wordt een gemeenschappelijke ruimte. Daarachter zijn de zorgappartementen en ernaast de woning van het zorgechtpaar verrezen. 16 december is de open dag, begin januari kunnen de bewoners de appartementen betrekken.

De vraag hoe het voor iemand zo fijn mogelijk gemaakt zou kunnen worden, staat volgens Marian centraal.

Volledig scherm Maarten en Marian Hogeweg worden het zorgechtpaar van Het Gastenhuis in Teteringen. Samen gaan ze vanaf januari een kleinschalige dementiezorginstelling runnen. © Saminna van den Bulk ,,We willen mensen zoveel mogelijk hun vrijheid laten behouden en vooral kijken naar: wat kan iemand nog wel? Denk dan bijvoorbeeld aan een bewoner die de deur uit gaat met een gps op zak. Om te kijken of dat goed gaat." Een van de eerste bewoners wordt de 94-jarige Bredase mevrouw Hoogstad. ,,Thuis was het nog te verdoezelen, maar toen mijn moeder na een val in een zorghotel belandde bleek toch dat moeder wat vergeetachtig aan het worden was", vertelt dochter Suzanne van Etten.

In februari 2016 volgde de diagnose: dementie, in een beginnend stadium. Schrikken? Nee, zegt de 94-jarige dame met een kwieke glimlach. ,,Zoiets gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. De jeugdigheid is er natuurlijk een beetje af." De zoektocht naar een passende woonplek begon. ,,Mam is wat eenzaam", vertelt Suzanne van Etten. ,,Het is droevig om te merken. Soms gaat ze maar op bed liggen, het initiatief om iets te doen ontbreekt. Ik klopte aan bij het Gastenhuis en dat voelde goed, warm."

Acuut

De oplevering van het gehele complex is wat vertraagd. ,,Mensen die zich melden hebben vaak acuut hulp nodig", vertelt Maarten. De helft van de woningen is nog beschikbaar.

Verblijven in Het Gastenhuis kan vanaf 1.850 euro per maand. Dat lijkt een flinke prijs, maar zegt Marian: ,,Dit bedrag is inclusief alles. Van de huur, tot servicekosten, van de was, tot eten en drinken."

Voor mevrouw Hoogstad is het bijna tijd om van Breda te verhuizen naar Het Gastenhuis in Teteringen.

Ze houdt gelukkig uitzicht op een groen weiland. ,,Het is een flinke stap, ik heb hier 24 jaar gewoond", zegt ze. En dan, weer lachend: ,,Het beetje hersenen dat ik nog heb moet ik gebruiken om deze stap te zetten."

Landelijke formule

Het Gastenhuis is een landelijke formule voor dementiezorg, waarbij een zorgechtpaar dichtbij de ouderen woont. Mensen met beginnend dementie kunnen terecht bij het Gastenhuis, maar ook met Alzheimer in een vergevorderd stadium is men welkom. ,,Het idee is dat iedereen die hier komt wonen, hier blijft tot het einde”, aldus Marian Hogeweg van Het Gastenhuis in Teteringen.