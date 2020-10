Teteringen heeft meer besmettingen dan gedacht

Volgens de laatste cijfers van de GGD zijn er tot 5 oktober 1.381 Bredanaars positief getest op het coronavirus. Op wijkniveau blijkt dat Prinsenbeek met 108 besmettingen het hardst is getroffen. Het hoge aantal besmettingen is volgens de gemeente nog steeds een gevolg van de eerste golf, vlak na carnaval, waarbij 67 Bekenaren ziek werden.

In Prinsenbeek was de ziekte het gesprek van de dag

Dat Teteringen met 100 besmettingen ook flink geraakt is door het coronavirus is tot nu toe onderbelicht gebleven. In Prinsenbeek was de ziekte het gesprek van de dag. De eerste, vastgestelde coronabesmetting in Breda kwam uit Prinsenbeek. Nadat er begin maart drie besmette Bekenaren op rij werden ontdekt, trok arts en microbioloog Jan Kluytmans aan de bel bij Jaap van Dissel (RIVM). Dat is het startsein geweest voor landelijke maatregelen die werden getroffen. Prinsenbeek lag vanaf dat moment onder een vergrootglas.

Quote Het virus heeft Teteringen pas laat bereikt, maar de cijfers verbazen me Hein Anthonissen, Voorzitter Dorpsraad Teteringen

Teteringen is tot nu toe niet opgevallen

Dat er in Teteringen bijna net zoveel mensen positief getest zijn, is veel minder opgevallen. Volgens Hein Anthonissen van de Dorpsraad Teteringen komt dat omdat ‘het virus het dorp pas laat bereikt heeft’. Anthonissen: ,,De cijfers verbazen me. Natuurlijk weten we dat er hier mensen, vooral ouderen, ziek zijn geworden en sommige zelfs zijn overleden, maar het was in tegenstelling tot Prinsenbeek niet het gesprek van de dag. Ik heb geen idee hoe dat komt.”

Geen link tussen corona en carnaval

Ook Arjan van Engelen van AKV De Sikken is verbaasd. ,,We kennen allemaal wel iemand die met corona te maken had, maar dit aantal had ik nooit verwacht. Carnaval is hier goed verlopen. De link van corona en carnaval kan ik in Teteringen niet leggen.”

Analyse over uitbraak in Prinsenbeek

Burgemeester Paul Depla heeft de GGD in maart om een analyse gevraagd over de uitbraak in Prinsenbeek. Depla zei hier over dat er in Prinsenbeek zoveel besmettingen gevonden zijn, omdat er in de beginperiode veel getest is in het dorp. ,,Als er in andere wijken ook zo was getest, was het cijfer daar ook hoger geweest.” Bij de GGD is vrijdag niemand beschikbaar voor een toelichting over de cijfers in Prinsenbeek en Teteringen.

Uit de tellingen van de laatste zes weken blijkt dat de tweede golf vooral toeslaat in de wijken Biesdonk (42), Tuinzigt (41) en weer Teteringen (30).