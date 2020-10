Teststraat GGD in Breda beklad en vernield met graffiti, verkeersregelaars geïntimideerd

GGD laat via sociale media weten dat er naast de gepleegde vernielingen ook mensen aanwezig waren bij de teststraat die overlast veroorzaken. De politie kwam met meerdere agenten ter plaatse. Een woordvoerder bevestigde dat een paar borden besmeurd waren met graffiti. Zo zou op een van de borden de leus ‘Covid is een hoax’ staan. De gemeente heeft de borden inmiddels weer gereinigd.

Wat er precies voor is gevallen qua intimidatie, kan de politie nog niet vertellen. ,,We weten wel dat een van de verkeersregelaars erg agressief is aangesproken. Maar of dat strafrechtelijk vervolgd kan worden, is nog onduidelijk.” De politie roept getuigen van de incidenten op zich te melden. Er is nog niemand aangehouden.