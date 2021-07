Test van een vriend als toegang in een tent? Dat lukt je niet zomaar (meer)

Sportclubs profiteren van statiegeld op plastic flesjes: ‘Nieuwe manier van doneren’

30 juni Na een potje tennis een lekker sportdrankje? Of in de rust van een partijtje voetbal een flesje water? Dat kan nog steeds, maar vanaf 1 juli 2021 zit er wel 15 cent statiegeld op plastic flesjes. Sprake van weggegooid geld? Zeker niet, want niet-commerciële sportclubs mogen het statiegeld zelf houden en dit besteden binnen de club of aan het goede doel.