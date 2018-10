Tessenderlandt maakt zich op voor de Street League

Een comfortabele 5-2 voorsprong wordt in luttele minuten verspeeld. Eindstand: 5-5, met een eigen doelpunt in de slotseconde als gelijkmaker. Het damesteam van Tessenderlandt 1 - leeftijden 12 en 13 - heeft er vrede mee. Ze veroveren de derde plaats tijdens de kick-off van NAC Street League met acht teams en zijn voornemens in de echte competitie heel wat punten te vergaren.

Sportiviteitsprijs

,,Vorig jaar waren we niet zo goed'', glimlacht gymdocente van de school, Hanneke Luijkx. ,,Maar, we wonnen wél de sportiviteitsprijs. Mochten we met z'n allen naar NAC - Fortuna Sittard, dat was echt een mooie belevenis.''

Dit jaar staan er acht speelrondes op het programma voor Tessenderlandt. Nynke en Mirrin van het damesteam kijken ernaar uit: het team is sterker dan vorig jaar, met meer voetballers. Beide dames zitten ook op voetbal, bij JEKA en bij DIA, en dat is te zien: het spel wordt tot die 5-2 heel aardig gespeeld, daarna wordt het rommelig en ongeconcentreerd.

Quote Vorig jaar waren we niet zo goed. Maar, we wonnen wél de sportivi­teits­prijs. Mochten we met z'n allen naar NAC - Fortuna Sittard, dat was echt een mooie belevenis Hanneke Luijkx

Van NAC kregen ze een groen-wit gestreept shirt met groene broek toegewezen. De tenues zijn eigenlijk wat te groot, maar toch zijn ze er blij mee. ,,Ik had liever geel-zwart gehad, maar hier is ook niets mis mee", glimlacht Mirrin, een echte NAC-supporter. Nynke is meer voor PSV, maar vindt NAC ook wel een mooie club. Inhoudelijk houdt ze zich in dat opzicht op de vlakte.

Heeft Tessenderlandt echte concurrentie? Tegenstanders waarvan gewonnen moet worden? Rivalen? Derby's? ,,Prinsentuin!'', roept Indy gemeend. Want daar speelt haar vriendin Summer, winst is daar een vereiste. Indy scoort dan ook tegen Prinsentuin, Tessenderlandt wint. Er is geen sprake van enorme euforie bij Indy: dit is gewoon zoals het moest gaan.

Allemaal sporttypes

Zo zijn er vele strijdjes gaande: iedereen kent wel leerlingen van andere scholen. Ook Luijkx kijkt naar andere gymdocenten. ,,Dat zijn allemaal sporttypes, mensen die willen winnen. Dat geldt ook voor mij'', grijnst ze.

Ze is groot fan van dit evenement. ,,We hebben acht meisjes die zich aanmeldden om mee te doen. De meesten kennen elkaar niet, zitten in verschillende klassen, dus vanmorgen was dat echt een ontmoeting. Dat is ook zo leuk, ze willen allemaal lekker voetballen en er ontstaan nieuwe vriendschappen.''

Niet zomaar toernooitje

De NAC Street League is niet zomaar een toernooitje, maar dient een maatschappelijk doel én heeft wel degelijk veel connecties met de voetbalclub. De club verzorgt op iedere school workshops, zoals omgang met social media of over gezonde voeding. Die workshops zullen in de loop van het jaar gegeven worden.