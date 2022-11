Terugloop doet katholieken pijn: ‘Ze weten niet wat ze missen’

In de Blauwe Kei is het griezelen in huizen en op school: ‘De reacties van de kinderen maakt het zo leuk’

BREDA - Nergens in Breda viert men het Halloweenfeest zo uitbundig als in de Blauwe Kei. Daar zijn vrijdag tientallen woningen in de wijk omgebouwd tot enge spookhuizen. Middelpunt van al deze griezeligheid is basisschool Jacinta waar een echte escaperoom wordt opgetuigd.

29 oktober