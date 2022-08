Teruglezen | Hoe de Spanjaarden voor even West-Brabant weer veroverden

Foto's Beleef met deze schitteren­de foto’s opnieuw de Vuelta in Brabant

De Vuelta heeft de afgelopen dagen de Brabantse wegen en straatjes flink op zijn kop gezet! De wielerkoorts was met die duizenden toeschouwers voor de tweede etappe in Den Bosch en derde etappe in West-Brabant overduidelijk zichtbaar. Ook zo genoten van de Vuelta in Brabant? Beleef het opnieuw met deze foto’s!

19:02