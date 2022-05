Terugkijken: dit was de derde dag van Breda Jazz Festival in beeld

‘Voor Moerse Boys is handhaving in de hoofdklas­se net zoveel waard als een kampioen­schap’

Daan van den Broek (29) is met Moerse Boys hard op weg om een vierde seizoen in de hoofdklasse veilig te stellen. De clubtopscorer aller tijden merkt dat zijn rol de laatste jaren veranderd is. ,,Dat ik minder op de voorgrond sta, betekent ook dat het hele team is gegroeid.”

