‘Terughoudendheid is ongewenst’: Meer Bredase minima kunnen energiesteun krijgen

Maximaal 30 kilometer in grootste deel centrum Baarle

BAARLE-NASSAU - Het grootste deel van het centrum van Baarle-Nassau en -Hertog is voortaan een 30 kilometer-zone. De grensgemeenten hebben gezamenlijk borden geplaatst om dit aan te duiden. Het is een volgende stap naar een grotere verkeersveiligheid in de dorpskern.

29 april