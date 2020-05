Terug op Bredase vrijdagmarkt: ‘Hopen dat we los gaan vandaag’

,,Wij zijn blij dat onze collega’s er weer zijn”, zegt Peter Dillisse, woordvoerder voor de ambulante handel. ,,Wij versterken elkaar. Mensen komen voor een stofje en nemen meteen een visje mee. Het is veel rustiger en de sfeer is iets anders, maar we zijn verguld dat er weer iets meer reuring is”. Overal staan gemeenteborden om afstand te houden. ,,Je moet wel af en toe streng durven te zijn tegen je klant. Dat is vervelend, maar het ligt eraan op welke toon je zoiets zegt. En het valt reuze mee. De meeste mensen letten zelf goed op en houden afstand.”

Volledig scherm Jim de Koning © Nadine Kraaijenzang

Jim de Koning, kledingkraam ‘Mode net even anders’

,,Superfijn, echt geweldig dat we er weer mogen staan. Wij staan op vijf weekmarkten en die vielen allemaal stil. Dan zijn je inkomsten ineens nul, terwijl alle vaste lasten doorgaan. Ik doe dit samen met mijn moeder, dus twee huishoudens zijn ervan afhankelijk. Ik heb de afgelopen weken mijn huis verbouwd, maar ik sta liever op de markt. Het is tof van Brabant dat dit weer kan. Wij mochten hier het langste blijven doordraaien en mogen nu als eerste weer terugkomen. Breda is een hele goede markt voor ons. Het is nu nog rustig, maar we hopen dat we toch een goede dag draaien vandaag.”

Volledig scherm Peter en Diny Mulder © Nadine Kraaijenzang

Peter en Diny Mulder, bloemenkraam The Flowerman

,,Ik vond het verschrikkelijk frustrerend dat we niet meer mochten komen. Natuurlijk begrijp ik het, maar collega’s in Zwolle mochten wel gewoon blijven staan. Dat is moeilijk. We hebben een loods en van daaruit hebben we bloemen verkocht, maar dat was absoluut niet kostendekkend. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen. Het werd ook tijd. We hopen dat we los gaan vandaag. Met moederdag in het verschiet moet het vast goedkomen.”

Volledig scherm Leon Gevers © Nadine Kraaijenzang

Leon Gevers, Gevers Beenmode

,,We staan hier al bijna veertig jaar, dus dan is het heel raar als dat wegvalt. In het begin vond ik het niet erg, want ik vond het zelf ook een rare situatie. Wij hebben via onze website nog wat verkocht, maar dit vind ik veel leuker. Ik miste de gezelligheid en de klanten. Het is een stuk rustiger, maar we zijn blij dat we weer terug zijn.”

Volledig scherm Marco en Ludia van Ginneken © Nadine Kraaijenzang

Marco en Ludia van Ginneken, Marcotex ondergoed

,,Bijna 73 jaar staan wij op dit plekje. Mijn opa stond hier al en ik help vanaf mijn vijftiende mee. Breda is heel bijzonder voor ons. Wij kennen iedereen en we misten de gezelligheid. We begrepen de maatregel, maar het is frustrerend want wij kunnen met onze kraam makkelijk afstand houden. De bak met ondergoed is 1,60 breed. Het was frustrerend om de kraam te moeten sluiten, maar dan wel de drukte in de supermarkten ziet. Wij zijn altijd zuinig geweest, dus we hebben geen financiele zorgen gehad, maar als je inkomsten ineens nul zijn, dan gaat het hard. Wij hopen dat de terrassen ook snel terugkomen, maar we hopen niet dat ze door die anderhalve meter afstand ons van de markt drukken. Als we naar het Chasséveld moeten dan stop ik ermee.”

Volledig scherm Ria Louer © Nadine Kraaijenzang

Ria Louer, kledingkraam