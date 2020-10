Terug naar de nineties in Chinees-Indisch restaurant in Breda, mét Henny Huisman

Valkenberg krijgt nieuwe verlich­ting met meer kleur: ‘Maar we blijven trouw aan de huidige masten’

28 oktober BREDA - Het Valkenberg in Breda krijgt nieuwe verlichting die niet alleen het gevoel van onveiligheid moet terugdringen, maar die er ook voor zorgt dat het park ‘attractiever’ wordt in het donker. Het is niet de bedoeling om het hele stadspark te verlichten. Alleen de doorgaande routes worden aangepakt.