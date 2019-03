Terrorismeverdachte (23) aangehouden in Breda

Broer vermoorde Zouagh schopt en slaat in rechtbank na zinspeling op vrijlating flatsprin­gers

13:05 BREDA - Op de handen en op de kleding de zogenoemde 'flatspringers' Anel B. en Azzedine A. zijn geen bloedspetters gevonden van de doodgeschoten Bredanaar Soufian Zouagh. De rechtbank wil nu echter wel laten uitzoeken of de twee in afwachting van hun proces kunnen worden vrijgelaten, met een enkelband of een borgsom.