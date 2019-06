Terheijdenaar Ron Jobse gaat 300 kilometer steppen: ‘Ik ben een taaie, hoor’

Piepjonge directeur Juliette (16) van OLV in Breda sluit deal met Tony’s Chocolone­ly

2 juni In april werd het bedrijf The B-bar uitgeroepen tot ‘Beste Junior Company van Nederland’ en won het de ‘Disney Creativity Award’ voor het meest creatieve en innovatieve productidee. Het idee? Een biologische sesamreep, verpakt in een milieuvriendelijke wikkel die bestaat uit bloemenzaadjes. Je hoeft het papiertje alleen in de aarde te leggen en nat te maken. Uit de wikkel groeien bloemen die bijen aantrekken en in de repen zit honing die ervan afkomstig is.