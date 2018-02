Temptation-Alex uit Breda veroordeeld voor gevecht

Auto's botsen onderaan afrit zuidelijke rondweg, een gewonde

17:09 BREDA - Bij een ongeluk op de afrit van de Graaf Engelbertlaan nar de Willem van Oranjelaan is een man gewond geraakt. Hij zat bekneld en is door de brandweer uit de wagen gehaald. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.