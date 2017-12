Tempo doeloe bij nieuw Indisch huiskamermuseum in Breda

BREDA - Het was de droom van Magda Wallenburg: een eigen Nederlands-Indisch museum in Breda. Zaterdagmiddag is de selamatan (viering, inzegening) en aansluitend (15-18 uur) de informele opening, waarbij iedereen welkom is.

Wallenburg werkt als stafmedewerker (‘cultuurbewaker’) bij Huize Raffy en is voorzitter van de stichting Arjati, die het Nederlands-Indisch cultureel erfgoed in Breda een blijvende plek wil geven.

Samen met Ellen van Nispen van de werkgroep Indisch Museum leidt ze het bezoek rond door de markante locatie, de benedenverdieping van een hoekwoning in Breda-Noord. “Huize Raffy heeft de ruimte beschikbaar gesteld en met Arjati runnen we het museum. We zijn erg blij met deze locatie omdat het op loopafstand van Raffy is. De bewoners kunnen hier altijd even binnenwippen”, legt Ellen uit.

Poppenhuis

Ze staan bij een prachtig Indisch poppenhuis, dat tempo doeloe uitstraalt, de goede oude tijd. “Het stond jaren bij Raffy naast de receptie. Op een zeker moment is het verplaatst naar een niet zichtbare plek”, vertelt Magda. Dat gold voor meer dingen. Dozen vol met dierbare spullen, brieven en dagboeken kregen ze bij Raffy of Arjati na het overlijden van mensen. Die wilden ze zo graag een wél zichtbare plek geven.

Er hangen wajangpoppen aan de wanden, landkaarten, foto’s en batikkleden. De bibliotheek telt vele boeken over, of ooit gelezen in Nederlands-Indië. Er komt een beeldscherm, waar documentaires en films op vertoond worden. Ze koesteren al dit erfgoed. Ellen van Nispen: “Als de verhalen verwateren, dan weten onze kleinkinderen straks niets meer van hun afkomst. En het is zo’n verrijking als je verleden een stukje van je heden wordt.”

Magda is blij dat haar droom uitkomt. Hier kan ze haar cultuur bewaren en bewaken. “Het is belangrijk om een plek te hebben waar je het kunt laten zien en vooral kunt laten voelen.”

Luisterend oor

Het Indisch Museum in Breda staat open voor iedere geïnteresseerde, maar ze zien het met name als een plek, waar mensen de historie rond hun afkomst kunnen uitdiepen, of het nou een Nederlands of een Indisch verhaal is. En zeker een plaats waar gasten hún verhaal kunnen vertellen. “Wij en onze geschoolde vrijwilligers willen een luisterend oor bieden”, legt Magda uit.

Politiek

Ellen verhuisde in de jaren ’50 naar Nederland om er op kostschool te gaan, Magda verkaste in 1962 met haar ouders hierheen. Ze vertellen over hun prille jeugd in Indonesië, over hun vaders en moeders en over de onafhankelijkheidsstrijd, die hen - als Indische Nederlanders - noopte uit te wijken naar ons koude kikkerlandje. “Maar dit moet geen klaagzang worden”, lachen ze al snel. Magda: “We willen met dit museum benadrukken dat we trots mogen zijn op waar we vandaan komen. Zonder dat we de betweter uithangen en zonder dat het politiek getint wordt. Mijn vader zei altijd al: politiek is boesoek. Rot. Dat heeft het verleden wel bewezen.”

Het Indisch Museum is van maandag tot en met vrijdag open tussen 11.00 en 16.00 uur. Op aanvraag is een bezoek in het weekend mogelijk, voor groepen van maximaal tien personen. Ook zoekt Arjati samenwerking met middelbare scholen in Breda. “Veel mensen kennen het verschil tussen Indisch en Indonesisch niet. Of denken zelfs dat we uit India komen”, geeft Ellen het belang van educatie aan.

Indisch Museum – Joseph Poellaertstraat 1, Breda. Meer informatie: arjati.nl