Teleurstelling in het Kalmthoutse café als Mathieu van der Poel ineenstort: ‘Amai!’

valpreventieweek Balansdan­sen en oefeningen om valpartij­en te voorkomen

9:47 Ouderen die onderuit gaan lopen steeds vaker ernstig letsel op. Dat kun je beter proberen te voorkomen, vinden cursusleiders in West-Brabant. Via trainingen in valpreventie of af en toe een vloeiend Tai Chi-dansje. ,,Ik benader traptreden nu heel anders.''