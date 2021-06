Telefoontaps, camera’s en gps-tracker: politie deed er alles aan om drugsverdachten in Breda te pakken

Podcast De Gegenpres­sing Podcast | ‘Lachwek­kend statement rvc, implosie bij NAC, visies Lokhoff en Steijn haaks op elkaar’

15 juni In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Aflevering 51 staat in het teken van de machtsstrijd die er in Breda gaande is tussen technisch directeur Ton Lokhoff en trainer Maurice Steijn.