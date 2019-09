Telefoondieven laten live-locatie gestolen toestel aanstaan: opgepakt in Breda

De led-vlammetjes flakkeren bij de Poolse soldaten­gra­ven van Breda

9:13 BREDA - Tussen de kiezels onder de zerk van soldaat Wisniewski ligt een grafkaars. Wacht, het is een ‘LED Grablicht’, zegt het etiket in een vreemde taal. De lichtduur is ‘bis zu 6 Monaten’. De zerk van soldaat Wisniewski leert dat zijn leven nog geen 33 jaar duurde.