Telefoon verkrachtingsverdachte Tuinzigt nog niet gekraakt

Kraken

Verschillende onderzoeken , waaronder een vergelijkend schoenspooronderzoek, zijn inmiddels afgerond. Er wordt nog een poging gedaan de telefoon van de verdachte te kraken. Dat gebeurt in Duitsland, laat de officier van Justitie weten. ,,Het is nog niet gelukt die te openen", zei zij tijdens de derde proformazitting.

Of dit nog wel gaat lukken, dat sluit zij niet uit met de ‘constante ontwikkelingen op het digitale gebied’. Maar: ,,Als die niet geopend is en de zitting wordt inhoudelijk, dan sluiten we dat onderzoek af.”

Als die niet geopend is en de zitting wordt inhoude­lijk, dan sluiten we dat onderzoek af.

Toerekeningsvatbaar

Die inhoudelijke behandeling van de zaak is mogelijk 9 november. Mogelijk, want de vraag is wat het rapport van het Pieter Baan Centrum gaat zeggen over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Tot nu toe heeft J.B. geweigerd mee te werken aan psychiatrische onderzoeken. Daarom is J.B. voor zes weken naar de psychiatrische kliniek gestuurd ter observatie.