Telefoon roodgloeiend bij verwarmingsmonteurs en garages, loodgieters krijgen het druk bij dooi

Hopen op twee nachten strenge vorst en dan: IJsvermaak open (wel alleen voor leden)

10 februari BREDA - Als de vorst voldoende hard toeslaat opent natuurijsbaan IJsvermaak aan de Bouvignelaan in Breda-Zuid vrijdag de poort. Athans, vrijdag staat gepland. ,,We zijn er druk mee doende. Facilitair zijn we er klaar voor, alles is op orde. Alleen het weer moet meehelpen. De komende nachten staat er 10 tot 12 graden strenge vorst op de kaart. Daar hopen we nu op.”