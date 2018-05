Tekeningen van '668 kinderen in Turkse gevangenis' in Nieuwe Veste

BREDA - Het staat voor het aantal kinderen dat sinds de mislukte staatsgreep van 2016 in Turkse gevangenissen verblijft: Project 668. Het zijn tientallen tekeningen van die kinderen en van Turkse vrouwen, van wie er ook tienduizenden achter tralies zitten. Op beschuldiging van 'terrorisme', maar meestal zonder proces. Hun toekomst is ongewis.

De tentoonstelling van tekeningen is tot en met 8 mei te bezichtigen in De Nieuwe Veste. Donderdagavond was er een goed bezochte bijeenkomst rond de tentoonstelling. Behalve voornamelijk Turkse bezoekers waren er ook vertegenwoordigers van Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland.

Beklemmend verhaal

De tekeningen zijn soms vrolijk, soms somber. Gemaakt door meer en minder getalenteerde tekenaars, maar allemaal met een beklemmend verhaal. Om dat te benadrukken, zijn voor de lijsten 'tralies' van wol gespannen. Op de bijeenkomst deden ook twee Turken hun persoonlijk relaas. Ze waren na de staatsgreep naar Nederland gevlucht. "Wil je alsjeblieft hun namen niet noemen? Waarschijnlijk zijn het ook schuilnamen", zegt de woordvoerder van de Stichting Prisma die het project mee organiseert. "Nee, ook mijn naam liever niet in de krant. Ik heb genoeg meegemaakt." Dat 'genoeg' kun je beter lezen als 'te veel', beaamt hij. De lange arm van Erdogan reikt kennelijk tot aan Breda. Om die reden wordt ook verzocht om mensen niet herkenbaar te fotograferen.

Een van de Turkse vluchtelingen, rond de 50, was 24 jaar docent economie aan een universiteit totdat hij op een dag werd ontslagen, op beschuldiging van terrorisme. "Mijn vrouw raadde me aan te vluchten, maar ik dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen. Een goed gesprek, en ze zouden wel inzien dat ze zich vergisten." Dat 'goede gesprek' werd uiteindelijk een verblijf in de gevangenis van zestien maanden. Toen hij kort na zijn vrijlating weer zou worden opgepakt, besloot hij wel naar zijn vrouw te luisteren. Hij stak over naar Griekenland en belandde na een maand in Nederland. Hij eindigde zijn betoog met een woord van dank aan de Nederlandse samenleving. "En laat me u verzekeren dat wij niets komen halen. We komen om deel te nemen en te geven, om iets toe te voegen aan deze maatschappij."