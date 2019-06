Tegenvallers Breda hakken er voor miljoenen euro’s in

In totaal is er in 2018 op het stadskantoor zo’n 650 miljoen euro uitgegeven. Een aantal kostenposten viel achteraf tegen. Zo heeft de gemeente de waarde van het NAC-stadion verlaagd en is er dik 5 miljoen euro schadevergoeding betaald aan de eigenaren van het voormalige winkelcentrum De Lunet. Ook een kostenpost: de investering in de werkgelegenheid bij Atea. ,,Maar daar hebben we van te voren in de begroting al rekening mee gehouden. Bovendien zijn het incidentele gevallen. Nu zijn we er ook van af’’, zegt de wethouder.