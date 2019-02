'Tegenprestatie’ Breda. Redenen genoeg waarom applaus uitblijft

Zoals het er nu voor staat trekt de gemeente 15.000 euro uit voor het project. Dat is vooral bedoeld om de ambtenaren van de Sociale Dienst bij te spijkeren. ,,Dat is 6,60 euro per uitkeringsgerechtigde. Hoe denkt de wethouder dan 2250 mensen aan het werk te zetten?’’ vroeg Susanne van Loo van Meer met Minder zich af. Verder was er kritiek op de twintig uur die elke week minstens moet worden geleverd. ,,Dat is voor sommige mensen niet haalbaar. Voor sommigen is tien uur zelfs niet haalbaar’’, zei Poppe van Surplus.