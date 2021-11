Tegenmacht Bredase politiek onthoofd: voorzitter Rekenkamer stapt op na ‘alleen maar tegenwerking’

BREDA - Hans Verdellen is per direct opgestapt als voorzitter van de Rekenkamer Breda. Zijn collega’s Angelique van Erp en Han Wieringa beraden zich nog op hun positie. ,,Dit is een politieke afrekening. We krijgen alleen maar tegenwerking.”