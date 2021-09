Tegels of groen in tuin? Daar gaat gemeente Breda helemaal niet over, vindt VVD

BREDA - Bredase tuineigenaren moeten helemaal zelf bepalen hoe ze hun tuin inrichten. Of ze nu vol groen staan of compleet zijn dichtgetegeld, de gemeente gaat er in ieder geval niet over.

Dat vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad, die daarom dan ook moeilijk uit de voeten kan met het idee dat ambtenaren van het stadskantoor bij burgers gaan aankloppen met de mededeling dat er te veel tegels in een tuin liggen.

Haalbaar

Is dit hele idee juridisch eigenlijk wel haalbaar? Het is een van de vragen die VVD-raadslid Eddie Förster op de lippen brandde na het lezen van een artikel in BN DeStem, waarin wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling en Milieu, D66) voorstelt om wat strenger te worden voor mensen die niet goedschiks hun voor- of achtertuin vergroenen. Als het aan de wethouder komt er een dag dat Bredanaars daar direct op worden aangesproken.

Quote Niet iedereen is in staat een groenere tuin te onderhou­den en heeft dezelfde smaak. Eddie Förster , raadslid VVD Breda De Beer deed zijn voorstel in het verlengde van het Groenkompas, een plan om Breda fors te vergroenen. Dat burgemeester en wethouders de stad willen vergroenen is voor Förster een reden om trots op de stad te zijn.

Maar de strenge aanpak die De Beer voorstelt stoten hem tegen de borst. ,,De Bredase VVD vindt dat het aan de bewoners zelf is hoe zij hun tuin inrichten. Niet iedereen is in staat een groenere tuin te onderhouden en heeft dezelfde smaak’’, schrijft de liberaal in een brief aan het college.

Zelf bepalen

Los van de vraag of het voorstel wel juridisch haalbaar is, wil Förster ook weten of het ook daadwerkelijk de bedoeling is om bij inwoners aan te bellen als het gaat om de vergroening van hun tuin. Hij vindt in ieder geval dat ‘huiseigenaren uiteindelijk zelf bepalen hoe ze hun tuin inrichten’.

Het raadslid maakt zich ook kwaad over een uitspraak van wethouder De Beer. Die zegt: ‘Wat er deze zomer in Limburg, België en Duitsland is gebeurd, kan ook hier gebeuren. Als zo’n bui boven Breda komt te hangen en helemaal leeg stort, dan hebben we echt grote problemen.’

Förster vindt het een ‘ongepaste vergelijking’ en vraagt zich af of de collega’s van De Beer er ook zo over denken.

Geen huisbezoek

Hoe dan ook, de VVD’er wijst er op dat het debat over het Groenkompas nog moet beginnen. Daarom wil Förster de toezegging dat er ‘geen huisbezoeken worden gedaan tot het debat in de gemeenteraad is gevoerd’.

Wethouder De Beer heeft al een reactie op Förster paraat: ,,Het concept-Groenkompas is unaniem door het college vastgesteld op 22 juni. Het college kijkt uit naar een spoedige bespreking in de gemeenteraad.’’