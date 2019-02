Teckelfokker moet therapie van hondje Tekk uit Breda vergoeden

video Geraniums dreigen voor rolstoe­lers en gehandicap­ten als Rolerisuit buschauf­feurs moet gaan betalen

8:51 BREDA - De stichting Rolerisuit wordt ernstig in haar voortbestaan bedreigd. De kans bestaat dat het Gerechtshof in Den Bosch besluit dat de Bredase organisatie zijn vrijwilligers voortaan moet uitbetalen alsof ze in loondienst zijn. Zo’n uitspraak betekent de nekslag voor de stichting, die uitstapjes verzorgt voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en het niet breed hebben.