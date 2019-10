Technologiebedrijf CM.com blaast beursgang af

CM.com, dat een tijdlang hoofdsponsor was van NAC, verzorgt voor bedrijven de communicatie met hun klanten via digitale berichtendiensten als sms, WhatsApp en Apple Business Chat.

100 miljoen euro

Het bedrijf wil graag groeien en had plannen om afgelopen vrijdag naar de beurs te gaan. Met de verkoop van aandelen met een prijs tussen de 15 en 19 euro per stuk zou de beurswaarde uitkomen op maximaal 333,7 miljoen euro. Bedoeling was om voor in totaal 100 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te gaan geven.

Voorafgaand aan de beursgang sprak CM.com met veel potentiële investeerders in binnen- en buitenland. ,,Die waren enthousiast.” Toch besloot het bedrijf donderdag om het bedrijf nog even niet te introduceren op de Amsterdamse beurs. Dit weekend werd zelfs geconcludeerd dat beursgang op dit moment sowieso niet verstandig is. ,,We hebben het voorlopig afgeblazen", aldus Van Glabbeek.

Slechte markt

Belangrijkste reden is dat: ,,De markt nu te slecht is.” Een groep investeerders die na een beursgang graag aandelen koopt van een nieuwkomer en zo al meteen voor goede noteringen zorgt, heeft recentelijk een paar flinke tikken op de neus gehad. ,,Dat betekent dat de kans dat ze enthousiast op onze aandelen bieden nu niet erg groot is.” Met als gevolg dat er een groot risico bestaat dat het aandeel al meteen bij aanvang van de beursgang in waarde daalt in plaats van stijgt.