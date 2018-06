Technische bedrijven West-Brabant lossen personeelstekort creatief op: Voormalig sportleraar wordt specialist brandveiligheid

UPDATE + VIDEO Ettenseweg tot hele nacht dicht na breuk in waterlei­ding

8:39 RIJSBERGEN - De Ettenseweg tussen Rijsbergen/Sprundel en Breda/Zundert was zondagavond in beide richtingen afgesloten. De weg was gedeeltelijk blank komen te staan door een breuk in de onderliggende waterleiding.