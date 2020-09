Techniekbus doet zorginstellingen Breda aan: van pillendoosje met alarm, keyfinder tot lichtsnoer met sensor

BREDA - Een pillendoosje met een alarmpje, een keyfinder voor als de sleutel is zoekgeraakt of een beveiliging die bij rook of walm het fornuis uitschakelt. Of wat te denken van een bril om de ogen mee te druppelen. Het is allemaal te vinden in de Inspiratiebus, gisteren gelanceerd.

De techniek schrijdt voort, zeker ook in de wereld van de senioren. Neem de zelfdiagnose, die krijgt prioriteit bij de zorgverzekeraars. In de bus, die gisteren de vuurdoop kreeg bij De Poelewei in Brabantpark, is bijvoorbeeld de Kandie Hartmonitor Sensor te beleven: leg de vingers erop en de hartslag wordt gemeten.

Lichtsnoer met sensor

Rolf Jobse van Wonen met Gemak: ,,Als het ziektebeeld afwijkt kan er seintje uitgaan naar de huisarts. Zelfdiagnose is volop in beweging.” Meer snufjes: de seniorentelefoon of -tablet (belangrijk in coronatijd), een lichtsnoer met sensor om vallen te voorkomen, een belevenistafel met spellen of robotstofzuiger.

Virtual reality

Of wat te denken van de Google-spraakmachine die op commando het licht aandoet of gordijnen sluit. Virtual reality alleen voor amusement? Nee, ook voor ouderen die moeite hebben met contact maken. ,,Je kan ook echt met iemand praten”, laat Glenn van den Boom (23), vierdejaars student mens en techniek op Avans Hogeschool die heeft meegewerkt aan de inrichting van de bus, zien.

Comfortabel en veilig wonen

De bus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, Zorg voor Elkaar Breda, Nieuwe Veste, Surplus en Thebe, in samenwerking ook met Amarant, Stib mantelzorg en Innovatiecentrum Imagine. Inzet: comfortabel en veilig wonen, thuis of in het tehuis.

De bus brengt de techniek naar de mensen toe. Wethouder Miriam Haagh (PvdA, gezondheid): ,,Een uniek project, laagdrempelig, waarmee we de koudwatervrees willen overwinnen. Ik hoop dat het een grote roadshow gaat worden. Dat het als lopend vuurtje door de stad mag gaan.”

Iedereen is welkom in de bus, niet in de laatste plaats ook de zorgprofessionals en mantelzorgers, om kennis te maken met de techniek. De bus doet de zorginstellingen aan en is intussen al twintig keer geboekt.

www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Volledig scherm De Inspiratiebus in Breda, met jongste snufjes aan techniek in de wereld van de senioren. © BNDeStem