Te weinig mazelenprikken in Zundert

ZUNDERT - In Zundert laten te weinig ouders hun kinderen inenten tegen de bof, mazelen en rode hond. Dat bleek uit vragen die de Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ) tijdens de raadsvergadering stelde aan wethouder Twan Zopfi. Die is zich van de ernst bewust.

In deze krant stond begin april een kaartje met de vaccinatie-dekkingsgraad op verschillende plekken in de regio. Tot schrik zag André Gulden van OPZ: ,,Dat Zundert, als het gaat om de BMR-prik, onder de kritische grens scoort.” Een ernstige zaak, meende hij: ,,Vooral mazelen is een gevaarlijke ziekte.”

België

Hij vroeg zich af of één en ander te maken had met het feit dat inwoners van Zundert de tweede BMR-prik (voor kinderen van 9) in Etten-Leur moeten halen. Dat is, zo blijkt nu uit schriftelijke antwoorden van de wethouder, niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat Zundert laag scoort, omdat relatief veel kinderen in België op school zitten. Dat moet nog worden onderzocht.