Te water geraakte man gered in Breda

Bredase scholieren scoren met sesamreep: ‘We spraken al met Tony’s Chocolone­ly en Disney’

20:00 BREDA - Vier leerlingen van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda staan vrijdag in de finale van een scholierenwedstrijd voor ondernemers. De havo 4-leerlingen bedachten een sesamreep in een wikkel die hergebruikt kan worden om bloemen te planten.