Te koop op Marktplaats: carnavalswagen

Voor veel clubs is de verkoop van de wagen of onderdelen ervan cruciaal. “Anders wordt het krapjes, we hebben de inkomsten nodig voor het volgende jaar“, zegt Melgert Jacobs van BC Aktief. Het bedrag dat zij ontvangen voor hun polyesterwerk schommelt rond de 4.000 euro. Belangstelling is er vooral uit Brabant en Limburg, maar soms ook van verder weg. Met het geld van de verkoop bekostigt de Ossendrechtse bouwclub de huur en de materialen. Al 38 jaar verkoopt BC Aktief wagens. Vaak lukt dat. “Het gaat steeds moeizamer. Ook nu: het wordt net voor carnaval of net niet“, vertelt Melgert Jacobs. “Er is veel in omloop en de prijzenpakkers zijn verkocht nog voor ze gemaakt zijn. We houden er altijd rekening mee dat er mensen op de wagen kunnen staan. Dat is goed voor de Belgische markt, want daar willen ze graag met veel mensen erop.“