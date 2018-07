Te kleine pruimen ook in Brabant een hit: 500 kilo in paar uur uitverkocht

BREDA - Met 500 kilo pruimen kwam een truck van Boerschappen in Breda maandag terug uit het Zeeuwse Wemeldinge. Pruimen die de supermarkt te klein vindt maar die prima smaken. Nog dezelfde avond waren ze allemaal verkocht. Dinsdag gaat Boerschappen opnieuw een pallet van 500 kilo ophalen in Zeeland.

"Het liep helemaal uit de hand, zeker toen we er mee bij RTL en BNR Nieuwsradio kwamen," lacht Stijn Markusse van Boerschappen, dat producten verkoopt van boeren uit Brabant en Zeeland. Klanten kunnen die ophalen in de eigen winkel bij De Faam in Breda of bij elf andere pick up punten elders door heel Brabant.

De 500 kilo pruimen werden maandag verdeeld over de winkel in Breda en over de pick up punten in Eindhoven en Den Bosch. "De meeste pruimen verkochten we in Breda maar in Eindhoven was de interesse ook erg groot, daar stonden de mensen in de rij."

Noodkreet

Boerschappen was in actie gekomen na een noodkreet van fruitbedrijf Hamelink, die afgelopen weekend viral ging op social media. Hamelink zit met 60 ton pruimen die niet aan de supermarkt verkocht kunnen worden omdat ze niet de juiste maat hebben: ze zijn 3 millimeter te klein.

Stijn Markusse: ,,We kregen van onze klanten heel veel appjes. 'Kunnen jullie niet iets doen?' We hebben besloten ze voor een eerlijke kostendekkende prijs te koop aan te bieden op onze pick up punten. Wij verdienen er niets aan."

In Wemeldinge hebben ze de afgelopen dagen de kracht van social media ervaren. Restaurants, winkels, particulieren, organisaties tegen voedselverspilling: alles en iedereen uit het hele land meldde zich. ,,Het ene telefoontje na het andere, mailtjes, appjes, het houdt gewoon niet op", zegt Annemiek Hamelink die de oproep op Facebook had gezet. Het bericht was maandag al bijna 35.000 keer gedeeld.

Brabantse klanten

Stijn Markusse denkt dat naast sympathie voor de fruitteler ook 'maatschappelijke verontwaardiging' een reden is voor de de grote interesse. "Ons voedselsysteem is een beetje op hol geslagen als pruimen die slechts 3 millimeter te klein zijn en uitstekend smaken, vrijwel niets meer waard zijn."

Brabantse klanten kunnen de pruimen dinsdag aan het einde van de middag en begin van de avond kopen bij de Boerschappen in Breda en bij de pick up punten in Etten-Leur en Roosendaal. Als er nog voldoende voorraad is, zijn ze morgen ook in Oosterhout en Dongen te krijgen. Zie voor tijden de site van Boerschappen.