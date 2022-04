Tbs’ers maken toneelstuk over zichzelf, première in Chassé Theater in Breda

In een tbs-kliniek lopen de emoties vaak hoog op. Therapeut en filmmaker Ingrid Kamerling ontdekte dat de patiënten zich veilig voelen als ze hun emoties in een toneelstuk kunnen uiten. Samen met de Van der Hoeven Kliniek werd vijf jaar geleden een theaterproject opgestart waarbij ook zeven buurtbewoners en drie stafleden van de kliniek betrokken raakten. Inmiddels is het project klaar om met toestemming van het ministerie van Justitie op tournee te gaan. Ook de documentaire Echo van Kamerling over patiënten en medewerkers in een tbs-kliniek is woensdag te zien.