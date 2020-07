Tbs voor psychotische man die drie tieners neerstak in Breda: ‘Volledig ontoerekeningsvatbaar’

BREDA - De man die in 2019 met een mes drie jongeren in het Westerpark in Breda verwondde, heeft tbs met voorwaarden opgelegd gekregen. Al eerder was duidelijk dat de rechtbank deze kant op zou gaan, gezien de geestesgesteldheid van de 31-jarige Luis Claudio N.

De rechtbank acht hem schuldig aan één poging tot doodslag en één poging tot zware mishandeling. Voor de verwondingen die hij het derde slachtoffer zou hebben toegebracht, beschikt de rechtbank over onvoldoende bewijs. Het vonnis rept over de grote impact op de slachtoffers, los van de fysieke letsels. Ze waren allen erg jong; 16 en 17 jaar.

De verdachte is niet strafbaar, omdat hij tijdens het voorval op 15 september vorig jaar volledig ontoerekeningsvatbaar was. Het opleggen van tbs is juridisch geen straf maar een maatregel.

De verdachte heeft bekend dat hij tijdens de ruzie in het park met een mes heeft staan te zwaaien. Maar hij zou zich bedreigd hebben gevoeld en gehandeld hebben uit noodweer. De rechtbank verwerpt dat en oordeelt dat hij in een psychotische waan verkeerde.

Volgens de aangiftes werd één jongen in zijn rug gestoken en liep hij als gevolg daarvan een klaplong op. Een andere jongen werd in zijn nek geraakt. Een meisje werd verwond in haar onderbeen.

© ANP

De verdachte had met zijn broer en zwager, die over waren uit zijn geboorteland Brazilië, gedronken. In het park maakten ze, in hun beleving, ‘wat grapjes’ met meisjes. Maar die vonden het meer treiteren. Een groepje jongeren dat verderop in het park verbleef, kwam erbij. Al snel escaleerde de hele situatie. N. pakte zijn mes en zwaaide er wild mee om zich heen. Daarbij liepen de jongeren verwondingen op. Evenals overigens zijn eigen broer.

Tijdens de zitting twee weken geleden zei de verdachte dat het hem spijt, maar dat hij zelf niets bij de gebeurtenis kan voelen. ,,De medicijnen hebben mij totaal afgevlakt.” Zijn psychoses en waanbeelden maken hem een gevaar voor zichzelf en anderen, oordeelde de officier. De tbs houdt in dat hij klinische behandeling moet ondergaat zolang de deskundigen dat nodig achten.

