Tbs voor man die West-Brabantse meiden stalkte met blote piemel

Zundert hoopt met vergunning 'Fort Oran­je'-achtige uitwassen te voorkomen

14:13 ZUNDERT - Wie in de gemeente Zundert een camping of recreatiepark heeft of wil beginnen, moet voortaan een exploitatievergunning hebben. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Met die vergunningsplicht hoopt Zundert te voorkomen dat zich in de toekomst 'Fort Oranje'-achtige toestanden voordoen.