Tbs dreigt voor schizofrene, psychotische man die drie tieners neerstak in Breda: ‘Ik voel er niks bij’

BREDA - ,,Tuurlijk, het is heel erg wat er gebeurd is. Dat spijt me voor de slachtoffers. Maar ik kan niet oprecht zeggen dat ik er iets bij voel.” De jongeman die in 2019 drie tieners in het Westerpark in Breda verwondde met een mes, kan zich niet meer inleven in anderen. ,,De medicijnen hebben mij totaal afgevlakt.”