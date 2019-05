Taxistewards op pad tijdens jazzfestival Breda

De aftrap wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 23.00 uur gegeven door wethouder Boaz Adank (Verkeer, VVD) en Paul Martens, voorzitter van de Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SKB). De stewards zijn ook actief in de nacht van zaterdag 1 juni op zondag 2 juni. Daarna zijn ze vanaf zaterdag 6 juli elke zaterdagnacht op pad. Uitzonderingen vormen 27 juli en 3 augustus. Die dagen liggen midden in de vakantie en de verwachting is dat het dan een stuk rustiger is in de Bredase binnenstad.

Lichte jassen

Wethouder Adank zegt dat ‘bezoekers van de binnenstad zich echt welkom moeten voelen in de stad’. ,,Maar we willen ook dat zij op een prettige en veilige manier naar huis gebracht kunnen worden. Samen met de taxibranche en de SKB werken we aan gastvrij, klantvriendelijk en veilig taxivervoer in Breda. Een van de maatregelen is de inzet van taxistewards. We hebben met de inzet van sfeerbeheerders in de binnenstad al goede ervaringen opgedaan. Dat gaan we nu weer doen met taxistewards. Daarnaast werken we aan de invoering van een lokale taxivergunning vanaf 1 september 2019.‘’