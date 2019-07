Taxikeurmerk voor ruim honderd Bredase chauffeurs

In totaal hebben zich in Breda 110 mensen aangemeld om de cursus te volgen waarmee het taxikeurmerk kan worden verkregen. Om het certificaat te halen moeten zijn voldoende stad- en stratenkennis hebben en weten wat er bij gastvrij taxivervoer komt kijken. Vervolgens moet hun taxi met het keurmerk herkenbaar zijn voor de klanten en handhavers.

Visitekaartje

“Dit is een belangrijke stap naar een betere kwaliteit van ons taxivervoer. En dat was nodig,” aldus de Bredase wethouder Boaz Adank (VVD). Taxichauffeurs zijn volgens hem ‘het visitekaartje van de stad’. “Zij zijn immers vaak het eerste contact van bezoekers met de stad.”

Aan de totstandkoming van het taxikeurmerk is een lange weg vooraf gegaan. Het moet de kwaliteit van het taxivervoer bevorderen. Maar zo’n keurmerk maakt het eveneens lastiger voor chauffeurs van buiten de stad om in Breda te opereren tijdens drukke evenementen, zoals carnaval en Breda Jazz Festival. Die concurrentie is een doorn in het oog van Bredase taxirijders, mede omdat de chauffeurs van elders korte ritten zouden weigeren en onjuiste tarieven zouden hanteren.

Carnaval

Vooruitlopend op de komst van het taxikeurmerk, moesten chauffeurs de afgelopen jaren met carnaval en het jazzfestival al een taxipas hebben. Daar was echter relatief makkelijk aan te komen, zodat ook veel chauffeurs van elders zo’n pas kregen.

Sinds 2017 wordt gepraat over een écht keurmerk. Het heeft lang geduurd voor er overeenstemming was tussen de gemeente en branche over de voorwaarden waar chauffeurs aan moeten voldoen om het keurmerk te krijgen. Uiteindelijk werd begin dit jaar de Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SKB) opgericht om een systeem voor het keurmerk te ontwikkelen. De SBK wordt geleid door Paul Martens, oud-politiechef in Breda.

BOA's