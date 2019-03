Taxicontroles Breda: drie aanhoudingen en zeven vignetten ingenomen

Komt bij dat er een 12-uurs gebiedsverbod is ingesteld tegen een taxichauffeur die een ambtenaar in functie bedreigde. Het is de stevige balans van extra inzet van boa's en politie tijdens vier carnavalsnachten op de taxistandplaats, waarbij tevens een mobiele camera is geplaatst. Het stadsbestuur is in actie gekomen na aanzwellende signalen van een grimmige sfeer: korte taxiritten worden meer dan eens geweigerd en chauffeurs vliegen elkaar bij kans in de haren. Chauffeurs klagen erover dat taxivergunningen en taxipassen (vignetten), waarvan Breda er met carnaval 248 heeft verstrekt, veel te makkelijk worden afgegeven.

Petitie

De in februari gestarte onlinepetitie Stop Bredase Taxiterreur is inmiddels tegen de 400 keer ondertekend, ten teken van de onvrede onder klanten. Op weg naar een kwaliteitskeurmerk voor taxi's, dat er na de zomer in Breda moet zijn, was het met de carnaval zaak de rust te waarborgen. Wethouder Adank: ,,We kijken terug op een paar mooie dagen in Breda. Duizenden mensen hebben genoten van een fantastisch feest. Uiteraard heeft dit ook gezorgd voor drukke dagen en avonden bij de taxistandplaatsen. Ook bij de Nieuwe Prinsenkade was het een komen en gaan van taxi’s. En ook daar is het boven verwachting goed verlopen.”