Taxichauffeur scheurt met 112 kilometer per uur door bebouwde kom in Breda

Enorme opmars straatcar­na­val in Kielegat: is er grens aan de drukte?

25 februari BREDA - Het straatcarnaval in het Kielegat maakt een enorme opmars door, met grote opkomsten op de Grote Markt, de Havermarkt en aan de Haven. Bij het hossen op de zondagavond op de Grote Markt zijn in overleg tussen gemeente, politie en organisatie voor het eerst hekken gezet. Voordeel van het buitencarnaval: publiek verspreidt zich over het centrum. Vraag is wel: is de grens bereikt?