Taxichauffeur gewond bij botsing in Breda, andere bestuurder spoorloos

Het slachtoffer werd door brandweerlieden uit de auto bevrijd en is daarna opgevangen door ambulancepersoneel. Het is onbekend wat de precieze verwondingen zijn.

Andere bestuurder spoorloos

De andere betrokken chauffeur is niet aangetroffen op de plaats van het ongeval. Een politiewoordvoerder laat weten: ,,Deze persoon is mogelijk gewond geraakt bij de botsing. We zoeken nu naar deze persoon en rijden onder andere naar ziekenhuizen om te kijken of diegene daar mogelijk is.”