Taxichauffeur en klanten uit Breda en Ammerzoden op de vuist in Den Bosch

'Tegenpres­ta­tie’ wordt over de schutting gegooid

16 februari BREDA - De tegenprestatie die mensen moeten leveren wanneer ze langer dan vijf jaar in de bijstand zitten leidt in Breda tot nogal wat rumoer. Maar de ophef gaat niet over een antwoord op de vraag of het een goed idee is, om deze doelgroep geforceerd aan het werk te zetten. Dat is een wettelijke verplichting, waar de gemeente aan voldoet.