Taxichauffeur aangehouden na aanrijden fietser (25) in Breda, slachtoffer geopereerd

Onveilige balkons in Breda financiële strop voor particulie­re eigenaren

12:14 BREDA - ‘Aan alle bewoners’, staat in vette letters bovenaan de brief die in de Columbusstraat en het Planciusplein in de wijk Heuvel in Breda deze vrijdag op de deurmat valt. ‘Uit onderzoek blijkt dat niet alle balkons voldoen aan de wettelijke eisen’.