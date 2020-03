Taxibranche Breda zet extra stap voor uitgeput zorgpersoneel

Intussen doet het verhaal al de ronde dat de lokale taxichauffeurs al het zorgpersoneel gratis vervoert, maar dat moet Van Waes rechtzetten: ,,We doen aan maatwerk. Het is niet de bedoeling dat we mensen gratis van en naar hun werk rijden, wanneer ze de reis ook gewoon met hun eigen auto kunnen maken. We doen een beroep op de eerlijkheid van de mensen. Maar een verpleegster die net vijftien uur heeft gewerkt en ’s nachts met de bus naar huis moet, daar zeggen we tegen: ‘Laat de rekening maar even zitten’,’’ aldus de taxi-ondernemer.

Het taxivervoer in Breda is net als alle bedrijvigheid min of meer tot stand gekomen. Op standplaatsen zoals bij het NS-station is amper iets te beleven. Voor zo ver er nog taxi’s rijden, zijn het eigenlijk altijd busjes. Dat is veiliger, zegt Van Waes: ,,Zo hebben ze bijvoorbeeld elektrische deuren. Verder hebben we standaard altijd al papieren zakdoekjes, desinfectiemateriaal en paracetamol in de auto. Dat is een kwestie van service, net zoals we altijd een paraplu aan boord hebben.’’