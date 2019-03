Taskforce heeft nieuwe directeur

Aangifte na vermissing Bredaas meisje, vader Ad is doodsbang: 'Ze stapt zo bij iedereen in de auto’

14:32 BREDA - In de zaak rondom de al weken vermiste Chaqelin van Oers (16) uit Breda is onlangs aangifte gedaan van ‘onttrekking van ouderlijk gezag’. Dat bevestigt de politie tegenover BN DeStem. De vader van het meisje, de 58-jarige Ad van Oers, is doodsbang dat zijn dochter iets overkomt. ,,Ze is heel beïnvloedbaar en stapt zo bij iedereen in de auto, als het aan haar ligt.”