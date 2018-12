Taskforce-directeur: banken moeten ‘dominee’ weer binnenhalen

TILBURG - Criminelen hebben in Nederland de wind in de zeilen omdat de overheid en instellingen zoals banken te veel functioneren als koopman en te weinig als spreekwoordelijke dominee. ,,Ze moeten die dominee weer binnenhalen en dubieuze klanten gaan weren.”

Die dringende aanbeveling doet directeur Caspar Hermans (53) van de Taskforce Brabant Zeeland in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Hij heeft donderdag zijn vertrek aangekondigd, per 1 april, na 5 jaar in functie.

Aandeelhouders

Hermans noemt als voorbeeld van verkeerde bedrijfscultuur ING, de bank die 775 miljoen euro boete kreeg voor witwassen van crimineel geld. ,,Ze kijken bij zo'n bank vooral naar kwartaalcijfers en aandeelhouders. Zo houden ze niet alleen het maatschappelijk bestel overeind maar ook de criminele industrie.”

Vrij spel

De Taskforce van Hermans staat inmiddels landelijk model voor de nieuwe, gezamenlijke aanpak door politie, justitie, fiscus én het bestuur van de ondermijnende criminaliteit. Die aanpak met strafrecht én bestuursrecht oogst veel bijval.

Toch verschijnt studie na studie waaruit blijkt dat juist in Brabant en Zeeland de georganiseerde drugscriminaliteit vrij spel heeft, dat de grote criminele bazen onaantastbaar zijn en dat burgers verdachte situaties minder vaak melden uit angst voor represailles of omdat ze de overheid niet vertrouwen.

Quote De overheid moet voorop lopen. We hebben bij acties gemerkt dat burgers dat toejuichen Caspar Hermans

,,We zijn er nog lang niet”, beaamt Hermans. ,,Een gewone burger moet terecht 180 euro betalen als hij door rood rijdt, maar ziet intussen wel dat de criminele patser in zijn woonwijk met rust wordt gelaten. Dat leidt tot ontevredenheid en wantrouwen. De overheid moet eerst zelf eens in de spiegel kijken.”

De oplossing is volgens Hermans 'grotere handhavingsdruk in de woonwijken': ,,Zichtbare acties tegen de patser dus. De overheid moet voorop lopen. We hebben bij acties gemerkt dat burgers dat toejuichen.”

Luis in de pels

Hermans was bij de Taskforce directeur, aanjager en zelf benoemd 'luis in de pels’. Hij moest voor vernieuwing en daadkracht zorgen bij de samenwerkende organisaties uit zeer verschillende (bestuurs)culturen. ,,Een intense periode. Je botst met oude routines die je moet doorbreken."

Naïef

Hermans grootste zorg bij de aanpak van ondermijning blijft ‘de cultuur van economische rekenmodellen waarin alles moet worden verantwoord’: ,,Heel naïef: vaak hebben we op papier alles in orde, maar is de werkelijkheid anders. De wijkagent kent de echte situatie. En naar hem moet je luisteren. Goede ideeën komen altijd van onderaf.”

Doet overheid er nog toe?

De voormalige officier van justitie ziet nieuw elan in de strijd tegen de misdaad. Dat was vijf, zes jaar geleden wel anders, zegt hij. ,,De vraag die ik toen hoorde, was: doen wij er als overheid nog wel toe? Dat beeld is gekanteld.”