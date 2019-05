Taser, pepperspray en hennep gevonden bij automobilist in Terheijden

Zorgen bij omwonenden over nieuwbouw­plan­nen voor Scheperij in Teteringen

1 mei BREDA - Omwonenden van de Scheperij in Teteringen maken zich grote zorgen over de wijze waarop de nieuwbouw op dit plein ingevuld lijkt te gaan worden. Op het plein komt een complex met twee supermarkten (Jumbo en Aldi), een drogist, daghoreca en 31 appartementen. Het is met name de omvang van het project waar de omwonenden tegen ageren.